KARAMAN - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
- Köprülü kavşaktaki kaza yeri - Kaza bölgesinde toplanan vatandaşlar - Yaralı sürücünün sedyeye alınması - Sürücünün sedye ile ambulansa taşınması - Kaldırımda 112 Acil sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi - Trafik polislerinin olay yeri incelemesi Karaman 'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Hamza Özler yönetimindeki 70 AAJ plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Koraşoğlu idaresindeki 42 AAF plakalı otomobil, Gevher Hatun Mahallesi Pirireis Vadisi köprülü kavşağında çarpıştı.Kazada sürücüler yaralandı, araçlar kullanılamaz hale geldi.Yaralılar Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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