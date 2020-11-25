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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KARAMAN - Ermenek'te 87 gündür eylemde olan maden işçilerinin Ankara'ya yürümelerine izin verilmedi

KARAMAN - Ermenek'te 87 gündür eylemde olan maden işçilerinin Ankara'ya yürümelerine izin verilmedi

- Meydanda toplanan işçiler - İşçilerin Jandarma polis barikatının zorlaması - Emniyet birimlerinin müdahaleErmenek'te 87 gündür eylemde olan maden işçilerinin Ankara'ya yürümelerine izin verilmediKARAMAN (AA) - Karaman 'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 87 gündür iş bırakma eylemi yapan özel maden ocağında çalışan işçilerin Ankara'ya yürüyüşüne izin verilmedi.Yaklaşık 40 işçi, Ankara'ya yürümek amacıyla öğle saatlerinde Güneyyurt beldesi meydanında toplandı.Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin, burada yaptığı açıklamada, 87 gündür seslerini duyurmaya çalıştıklarını, bu kapsamda Ankara'ya yürümeye karar verdiklerini söyledi.

Polis ve jandarma ekipleri de Karaman Valiliğince il sınırları içerisinde yapılacak "toplantı ve gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, oturma eylemi" gibi etkinliklerin bugün saat 10.00'dan itibaren 1 ay süreyle yasaklanması kararını gerekçe göstererek işçilerin yürüyüşüne izin vermedi.Buna rağmen yürümekte ısrar eden maden işçilerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu, çıkan arbedede 9 kişi gözaltına alındı.Akşam saatlerine kadar eylemlerine devam eden işçiler, güvenlik güçlerinin uyarısıyla dağıldı.

İş Bırakma Eylemi Güvenlik Güçleri Maden Ocağı İş Bırakma Oturma Eylemi 

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