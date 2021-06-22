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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Karaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yapan araçlar

Trafik Kazası Üst Geçit Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 70 AAJ 735 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile M.K. idaresindeki 42 AHF 210 plakalı Hyundai marka otomobil üst geçit çıkışında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 42 AHF 210 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü de ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan üst geçit, araçların yoldan kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ARD-MD-
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