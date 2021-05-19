KARAMAN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- Törenin katılımcıları - Anıta çelenk sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıKonya, Karaman , Afyonkarahisar ve Aksaray'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı törenlerle kutlandı.Konya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Resmi törenin ardından siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çelenklerini sundu. - Karaman Karaman 'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törene daire müdürleri, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanların Kovid - 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi. - AfyonkarahisarAfyonkarahisar'da, Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi. - AksarayAksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin haksızlığa, zulme ve işgale karşı hep birlikte başlattığı harekatın kıvılcımının başladığı gün olduğunu söyledi.
Türk milletinin 102 yıl önce bir kez daha şaha kalktığını anlatan Yıldız, "Türk halkı yüz yıllardır Anadolu'da hür ve özgür yaşamıştır. Bu haksız işgal karşısında 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla bir milletin şerefli direnişini başlatmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bayramınız kutlu olsun." diye konuştu. Tören öğrencilerin şiir okumasının ardından sona erdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım