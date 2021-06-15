Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KARAÇİ - Türkiye'nin Pakistan için ürettiği 4. MİLGEM korvetinin sac kesimi gerçekleştirildi

KARAÇİ - Türkiye'nin Pakistan için ürettiği 4. MİLGEM korvetinin sac kesimi gerçekleştirildi

- Sac kesim töreninden detaylar Türkiye'nin Pakistan için ürettiği 4. MİLGEM korvetinin sac kesimi gerçekleştirildiİSLAMABAD (AA) - Türkiye’nin Pakistan için ürettiği 4'üncü MİLGEM korvetinin sac kesimi Karaçi'de gerçekleştirildi.
Türkiye tarafından Pakistan 'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin 4’üncüsü için Karaçi Tersanesi’nde düzenlenen sac kesim törenine, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Han Niyazi, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün ve davetliler katıldı.
ASFAT Genel Müdürü Akgün, burada yaptığı konuşmada, Pakistan için ürettikleri MİLGEM korvetleriyle ilgili etkinliklere her katıldığında ilk kez katılıyormuş gibi hissettiğini ifade ederek, her bir etkinliğin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

Akgün, bu kardeşliği güçlü ekip çalışması ve iş birliği ile güçlendirdiklerini dile getirerek, MİLGEM projesinde şimdiye kadar 32 blokun tamamlandığını ve bunların kızağa konulduğunu belirtti.
Üretimi tamamlanan 14 blokun kızağa konulmayı beklediğini aktaran Akgün, 38 blokun yapımının da sürdüğünü ifade etti.
- Dosta ve düşmana güçlü mesaj verilecekAkgün, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen projeyi zamanında ve bütçe dahilinde bitirmek için insani olarak mümkün her şeyi yaptıklarına dikkati çekti.İlk gemilerinin denizi kucaklayacağını göreceklerini ifade eden Akgün, bu sayede Pakistan ve Türkiye’nin her zaman birlikte hareket edeceğine dair tüm dostlara, düşmanlara ve dünyaya güçlü bir mesaj verileceğini söyledi.

Akgün, Pakistan Silahlı Kuvvetlerini Türk Silahlı Kuvvetlerinden farklı görmediklerini belirterek, ASFAT’ın Pakistan istediği sürece onların yanında olacağını kaydetti.
Pakistan , komşusu Hindistan ile on yıllardır devam eden gergin ilişkiler nedeniyle donanma kapasitesini artırmaya çalışıyor.Bu kapsamda Pakistan , Türkiye ile 2018’de 4 MİLGEM korveti için anlaşma imzalamıştı. İlk MİLGEM'in, 2023’te Pakistan donanmasına teslim edilmesi hedefleniyor.

Koronavirüs Görece Koronavirüs 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement