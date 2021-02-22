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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KARABÜK - Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracını bırakarak kaçtı

KARABÜK - Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracını bırakarak kaçtı

KARABÜK - Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracını bırakarak kaçtı - Dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil - Polis ekipleri - Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması Karabük 'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracını bırakarak kaçtıKARABÜK (AA) - Karabük 'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı.Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, Demir - Çelik Kavşağı'ndaki uygulama noktasında, 06 BGE 297 plakalı otomobili durdurmak istedi.Ekipler, sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine aracı kovalamaya başladı.
Kaçan şüpheli, ara sokaklara girip Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak'ta otomobili bırakarak kaçtı.Kaçan sürücüyü arama çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, aracın plakasına 3 ayrı maddeden cezai işlem yaptı.Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis Polis Ekipleri Irak 

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