KARABÜK - Öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla 'ATA' ve '1919' yazısı oluşturuldu
KARABÜK - Öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu - Öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla oluşturulan "ATA" ve "1919" yazılarının havadan drone kamera ile görüntülenmesiKARABÜK (AA) - Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu. Karabük Üniversitesi kampüsündeki 3 bloklu yurtta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ışıklı etkinlik yapıldı.Bloklardaki bazı odaların ışıkları yakılarak "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu.Işıkların sabaha kadar açık kalacağı belirtildi.
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