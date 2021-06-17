KARABÜK - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
- Bakan Ziya Selçuk'un şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın evine gelmesi - Baba Sadık Yalçın'ın Ziya Selçuk'u karşılaması - Ziya Selçuk'un çocuklarla fotoğraf çektirmesiKARABÜK - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Karabük 'te şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Selçuk'u evin önünde baba Sadık Yalçın karşıladı. Bakan Selçuk, burada kendisini bekleyen çocuklarla fotoğraf çektirdi.
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