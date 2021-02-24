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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KARABÜK - Lastik deposunda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

KARABÜK - Lastik deposunda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Dumandan etkilenen işçiler Karabük 'te lastik deposunda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendiKARABÜK (AA) - Karabük 'te bir lastik deposunda hasara neden olan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.Alınan bilgiye göre, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'ndaki bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.Yangın sırasında depodan lastikleri kurtarmak isterken dumandan etkilenen 7 çalışana sağlık personelince ambulansta müdahale edildi.

Sağlık Personeli Yangına Müdahale 

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