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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KARABÜK - Eve giren 2 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladı

KARABÜK - Eve giren 2 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladı

- Eve giren yılanı itfaiye ekiplerinin yakalaması Karabük 'te eve giren 2 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladıKARABÜK (AA) - Karabük 'te bir eve giren yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.Soğuksu Mahallesi'nde İrfan Diktepe'ye ait eve yılan girdi.Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan ev sakinleri, başarılı olamayınca Karabük Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.Eve gelen ekipler, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.

Uzunlu Akalan Irak 

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