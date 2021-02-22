Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KARABÜK - Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Vali Gürel'i ziyaret etti

KARABÜK - Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Vali Gürel'i ziyaret etti

- Karabük Valisi Fuat Gürel'in Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere'ye hediye takdim etmesi - Vali Gürel'in Büyükelçi Sere ile sohbet etmesiBurkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Karabük Valisi Gürel'i ziyaret ettiKARABÜK (AA) - Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Karabük Valisi Fuat Gürel'e ziyarette bulundu.Vali Gürel, 27. Yasama Dönemi Türkiye - Burkina Faso Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş'in davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Karabük 'e gelen Büyükelçi Sere, Burkina Faso Kültür Ataşesi Edwige Zagre ve Burkina Faso Ekonomi Müsteşarı Ousmane Omar Barry'i makamında kabul etti.Büyükelçi Sere ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet eden Gürel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Sere ve beraberindeki heyet daha sonra Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ziyarette bulundu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı