Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Karabağ’da normalleşme adımları atılıyor - Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi

- Karabağ’da normalleşme adımları atılıyor - Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi

görüşmeden detaylar

Tarım Demirli Bakanlık Orman Arazisi Gıda Güvenliği 

-pakdemirli'nin konuşması

( BAKÜ ) - Karabağ’da normalleşme adımları atılıyor- Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi BAKÜ

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bakü’de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Başbakanlık’ta bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştükten sonra Başbakan Asadov ile görüşen Bakan Pakdemirli, askeri başarıların ekonomik başarılarla da taçlandırılması gerektiğini belirtti.
Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin savaşta ve barışta Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurguladı. Pakdemirli, “Hem tohumculuk hem gıda güvenliği hem veterinerlik hem hayvan sağlığı konularında bir noktaya gelebildik. Balıkçılık alanında da geleceğiz gibi görünüyor. Karabağ özelinde meyve fidanları dikiyoruz. O bölgenin kalkınması çok önemli. Bölgenin normale dönmesi çok önemli. Bölgenin önemli bir kısmı tarım, orman arazisi, mera ve yayla arazisi. Buraların da çok iyi şekilde tekrar işlevine dönmesi lazım. Gerek oradaki çiftçi kardeşlerimizin eğitilmesi, gerek sulama ile ilgili konular, gerekse ormancılıkla ilgili konular önemli. Özellikle sulama alanında da, barajlar alanında da bu bölgede Karabağ özelinde neler yapılabilir kısmını Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev ile de görüştük. Böyle bir çalışmanın faydalı olabileceğini söyledi” açıklamasında bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement