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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kar yağışını sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaşan vatandaşın takipçileri ile diyaloğu güldürdü

Kar yağışını sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaşan vatandaşın takipçileri ile diyaloğu güldürdü

Canlı yayın sırasında yaşanan diyalog

( VAN ) VAN

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- Van’ın Özalp ilçesinde yağan kar yağışını sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaşan vatandaşın takipçileri ile diyaloğu güldürdü. Van’da sabah saatlerinde kısa süreliğine yağan kar, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerde Mahallesi’nde ise yaklaşık 5 santim kar yağdı. Sabahın erken saatlerinde küçükbaş hayvanlarını meraya çıkaran mahalle sakinleri, kar yağışı ile birlikte hayvanlarını meradan almaya gitti. Mahalle sakini Ayhan Özbek ise, hayvanlarını almaya giderken kar yağışını sosyal medya hesabından canlı yayınla takipçileri ile paylaştı. Takipçilerinin mesajlarına cevap veren Özbek, zaman zaman ilginç diyaloglara da sahne oldu. Kar yağışının bereket olduğunu sürekli vurgulayan Özbek, kar yağışı sonra özellikle gece yaşanacak olan don olayına da değinmeden geçmedi. Özbek, yayın boyunca bu mevsimde yağan kar yağışını Karadeniz şivesi ile kendi kendi ile konuşmasıyla da ilginç diyaloğun ortama çıkmasına neden oldu. (EKİP-ŞAK-Y)
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