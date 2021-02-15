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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar yağışı ve 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Kar yağışı ve 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Köprüden görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Koronavirüs Aritas Trafik Yoğunluğu Kar Yağışı 


- İstanbul’da etkili olan kar yağışının yanı sıra koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik yoğunluğu oluştu. İstanbulda etkili olan kar yağışının yanı sıra Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama sonrası haftanın ilk iş günü yola koyulan İstanbullular, genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktı. Bu nedenle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu’ya ve Avrupa yakasına geçişlerde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Kar nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00’ da itibariyle yüzde 44’ü gördü.
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