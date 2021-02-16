Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

--kazalardan tetay



( SİVAS )- Sivas'ta etkili olan kar yağışı kentin çeşitli noktalarında trafik kazalarının meydana gelmesine neden oldu. Sultanşehir bulvarı üzerinde 7 aracın karıştığı 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. SİVAS



- Sivas'ta etkili olan kar yağışı kentin çeşitli noktalarında trafik kazalarının meydana gelmesine neden oldu. Sultanşehir bulvarı üzerinde 7 aracın karıştığı 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sivas'ta beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı.

Kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen yollarda trafik kazaları meydana geldi. Kent merkezi sultan şehir bulvarı üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ve 2 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaların etkisiyle tek şeride düşen bulvarda trafik yoğunluğu yaşandı. Beyaza bürünen yollarda kentin çeşitli noktalarında da trafik kazaları meydana geldi. (VK-GF-



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