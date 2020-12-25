Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kar yağışı Beytüşşebap'ta hayatı durma noktasına getirdi

Kar yağışı Beytüşşebap'ta hayatı durma noktasına getirdi

Karla kapanan yollar

Köy Yolları Kar Yağışı 

-İş makinelerinin yol açma çalışmaları
-Detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı kentte hayatı durma noktasına getirdi. Zorlu kar mücadelesine başlayan ekipler, gece gündüz demeden kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor.Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede yüksek rakımlı yerleşim yerlerinin yolları kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için hummalı bir çalışma başlatan İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz demeden çalışıyor.Kepçe operatörü Mikail Gök, gece gündüz demeden yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Gök, “Kar yağışı ilçemizi etkisi altına aldı. Kaymakamımızın talimatları doğrultusunda ilçemizin köy yollarını mahalle aralarını açmaya çalışıyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement