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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kar yağınca kısıtlamayı unutan vatandaşlar, karın keyfini çıkardı

Kar yağınca kısıtlamayı unutan vatandaşlar, karın keyfini çıkardı

Kardan adam yapan çocuk

Kar Topu Kardan Adam Kar Yağışı 

-Çocukların kar topu oynaması
-Karda kızakla kayma
-Çocuk ile röp.
-Vatandaş ile röp.
-detay

( İSTANBUL )- Kar yağdı, çocuklar sokaklara döküldü İSTANBUL

- İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte sokak ve caddeler beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışını gören çocuklar ve aileleri sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinin önüne inerek karın tadını çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı.
Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde başlayan yağışlar aralıksız bir şekilde devam ederken, İstanbul’un cadde ve sokakları beyaza büründü. Maltepe’de kar yağışını gören çocuklar ve aileleri de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinin önüne çıkarak karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla kardan adam yaparken, kimisi kar topu savaşı kimiyse yokuş aşağı kayarak doyasıya eğlendi. “Eski zamanlarda daha fazla yağıyormuş” Kar oynamak için dışarı çıkan çocuklardan Zeynep Topçu, “Kar yağdı, çok mutluyuz. Uzun zamandır kar yağmıyordu. Eski zamanlarda daha fazla yağıyormuş. Biz de dışarı çıkıp kar topu oynayıp, kardan adam yaptık. Kar yağdığı için çok mutluyum. Umarım daha çok kar yağar. Çocuklarını dışarı çıkan vatandaş İlhan Arslan ise, “Uzun zamandır karın yağmasını bekliyorduk. Çocuklar oyun oynuyorlar. Bizim içinde bir hasretti. Ayrıca barajların dolması açısından da gayet iyi oldu. Gayet mutluyuz. Kurallara uyarak evimizin önünden ayrılmıyoruz.” dedi.

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