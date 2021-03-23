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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kar ve tipiden yolu kapanan köydeki hasta 6 saat süren çalışmalar sonucu hastaneye kaldırıldı

Kar ve tipiden yolu kapanan köydeki hasta 6 saat süren çalışmalar sonucu hastaneye kaldırıldı

- Karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışması

İlk Müdahale Hastane Karla Mücadele 

-- Hastanın kurtarılması

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Gazipınar köyünde rahatsızlanan vatandaş, karla mücadele ekiplerinin 6 saat süren yol açma çalışmaları sonucu hastaneye yetiştirildi. Refahiye ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gazipınar köyünde yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunan Cemalettin Arpa’nın (70) yaşadığı kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, İl Özel idaresi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, bazı bölgelerde 2 metreyi buluna karla kaplı yolu yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açtı. Köye ulaşan sağlık görevlileri, hasta Arpa’ya ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ekipler hastayı Refahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.
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