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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Olay yerinden detay görüntüler

Kar Yağışı Trol 

-araçtan görüntü
-yaralının ambulansa kaldırılması

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’nın Tutak ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, araç içinde bulunan iki kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Tutak ilçesinde bulunan Bulgurlutaş mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Araç içinde bulunan iki kişi yardıma gelen vatandaşlar tarafından araç içinden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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