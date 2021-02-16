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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kar küreme aracı ile otomobil çarpıştı... Belediye şoföründen sürücüye: 'Belediyenin aracı bir şey olmaz, ben sana üzüldüm'

Kar küreme aracı ile otomobil çarpıştı... Belediye şoföründen sürücüye: 'Belediyenin aracı bir şey olmaz, ben sana üzüldüm'

Kar küreme aracı

Kar Küreme Aracı 

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( İSTANBUL - ÖZEL) Kar küreme aracı ile otomobil çarpıştı... Belediye şoföründen sürücüye: "Belediyenin aracı bir şey olmaz, ben sana üzüldüm" İSTANBUL

- Kartal’da, karla kapanan yolları açmak için çalışan Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kar küreme aracının sürücüsü otomobil şoförüne, “Belediyenin aracı bir şey olmaz, ben sana üzüldüm” dedi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sıralarında Yakacık Uğur Mumcu Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Büyükşehir Belediyesine ait 34 ZJ 2350 plakalı kar küreme aracı kar kürüyerek kavşaktan karşı şeride geçmek üzere dönmeye çalışırken, sağ şeritten hızla ilerleyen 34 EJ 2757 plakalı otomobil sürücüsü küreme aracını geçmeye çalışması sonucu küreme bıçağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savruldu. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, otomobil ve küreme aracında maddi hasar meydana geldi. Kar küreme aracının sürücüsü, “Bu belediyenin aracı, buna bir şey olmaz. Ben sana üzüldüm. Olacağa da çare yok ama ben sana üzüldüm.” diye konuştu.

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