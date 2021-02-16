Kapıyı plastik aparatla açıp, hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı; yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi

-Görüntü alan basın mensuplarına şüphelilerin ve yakınlarının tepkisi



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesinde kilitli olamayan bir evin kapısını plastik aparat kullanarak açan ve yaklaşık 7 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi 256 Sokaktaki H.A.’ya (36) ikametten yaklaşık 7 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Derya N. (23) ve Deniz N. (28) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi takibe alırken, şüpheliler ekipleri fark edince kaçmaya başladı.

Polis, şüphelileri poşette bulunan kırmızı et ve hırsızlıkta kullandıkları plastik aparat ile birlikte yakaladı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler ve yakınları adliye çıkışında görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. (BA-AY-



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