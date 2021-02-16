Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kapıyı plastik aparatla açıp, hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı; yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi

Kapıyı plastik aparatla açıp, hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı; yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi

Şüphelilerin adliye çıkışı detay görüntüsü

Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Kırmızı Et Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Görüntü alan basın mensuplarına şüphelilerin ve yakınlarının tepkisi

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde kilitli olamayan bir evin kapısını plastik aparat kullanarak açan ve yaklaşık 7 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi 256 Sokaktaki H.A.’ya (36) ikametten yaklaşık 7 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Derya N. (23) ve Deniz N. (28) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi takibe alırken, şüpheliler ekipleri fark edince kaçmaya başladı.
Polis, şüphelileri poşette bulunan kırmızı et ve hırsızlıkta kullandıkları plastik aparat ile birlikte yakaladı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler ve yakınları adliye çıkışında görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. (BA-AY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı