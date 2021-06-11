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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi

Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi

Kapısız otomobilin trafikte seyir halinde olması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL


- Ataşehir’de sürücüsünün kapısı olmadan otomobil ile trafikte seyir halinde olması görenleri şaşkına çevirdi. Ataşehir’de trafikte seyreden ve sürücü tarafındaki kapısı olmayan otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Kapısız bir şekilde trafikte seyreden otomobil sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Trafikte dehşete düşüren olay trafikteki başka sürücü tarafından kaydedildi.
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