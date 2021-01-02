Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kapadokya'da mevsimsel farklılık aynı noktadan çekilen fotoğrafa yansıdı

Kapadokya'da mevsimsel farklılık aynı noktadan çekilen fotoğrafa yansıdı

KAPADOKYA'DA 2 OCAK 2020 TARİHİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Gesi Kar Yağışı 

-KAPADOKYA'DA 2 OCAK 2021 TARİHİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNÜTLER

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Kapadokya’da 1 yıl ara ile aynı yer aynı kareler şaşırttı- Kapadokya’da 2 Ocak 2020 - 2 Ocak 2021 farkı yaşanıyor NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2 Ocak 2020 tarihinde karlarla kaplı peribacaları bugün ise yazdan kalma bir havayı yaşıyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2 Ocak 2020 tarihinde kar yağışı ile birlikte karlarla kaplı peribacaları kartpostallık görüntüler vermişti. Aradan geçen 1 yılın ardından ise Kapadokya bölgesinde henüz kar yağışı yaşanmazken bölgede adeta yazdan kalan bir mevsimin yaşanması dikkatlerden kaçmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı