Kapadokya'da mevsimsel farklılık aynı noktadan çekilen fotoğrafa yansıdı

-KAPADOKYA'DA 2 OCAK 2021 TARİHİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNÜTLER



( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Kapadokya’da 1 yıl ara ile aynı yer aynı kareler şaşırttı- Kapadokya’da 2 Ocak 2020 - 2 Ocak 2021 farkı yaşanıyor NEVŞEHİR



- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2 Ocak 2020 tarihinde karlarla kaplı peribacaları bugün ise yazdan kalma bir havayı yaşıyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2 Ocak 2020 tarihinde kar yağışı ile birlikte karlarla kaplı peribacaları kartpostallık görüntüler vermişti. Aradan geçen 1 yılın ardından ise Kapadokya bölgesinde henüz kar yağışı yaşanmazken bölgede adeta yazdan kalan bir mevsimin yaşanması dikkatlerden kaçmadı.



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