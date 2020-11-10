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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle uçtu - NEVŞEHİR

Kapadokya'da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle uçtu - NEVŞEHİR

- Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştiren sıcak hava balonlarıKapadokya'da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle uçtuNEVŞEHİR (AA) - Peribacaları ile meşhur Kapadokya'da, sıcak hava balonları 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu.Doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonlarının sepetlerini bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.Yerli ve yabancı turistlerin bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükseldi.Göreme beldesindeki kalkış alanında gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı personeli de eğitimli atlarla, tur süresince vadi sırtlarında dolaştı.

Yabancı Turist Gökyüzü Gesi Yükselen 

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