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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kamyonlar çarpıştı: Feci kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kamyonlar çarpıştı: Feci kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kaza yerinden detay görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Çarpışan kamyonlar kullanılmaz hale geldi, tahta paletler çevreye yayıldı ESKİŞEHİR

Trafik Kazası Trol 


- Eskişehir’de iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, öğlen saatlerine doğru Eskişehir-Ankara karayolu 35. kilometrede bulunan Tokathan kavşağında meydana geldi. Galip K. yönetimindeki 45 P 0228 plakalı kamyonla Bülent U.'nun kullandığı 01 AEU 006 plakalı kamyon çarpıştı. Kamyonların kullanılmaz hale geldiği kazada sürücüler ile 45 P 0228 plakalı kamyonda yolcu olarak bulunan Ferdi T. yaralandı. Devrilen kamyonun kasasında bulunan tahta paletler çevreye yayıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Bülent U.'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazanın, Galip K.'nin kullandığı 45 P 0228 plakalı kamyonun kavşaktan kontrolsüz dönüş sonucu meydana geldiği iddia edildi.
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