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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-Kaza yapan otomobillerden detay
-Ambulansın olay yerinden ayrılmasından detay

( SİVAS )- Sivas’ta kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ta kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı Edinilen bilgilere göre kaza saat 21.00 sıralarında kent merkezi Üçlerbey Mahallesi Yahyabey Caddesinde meydana geldi. B.K. idaresinde ki 58 DA 647 Tofaş marka plakalı otomobille Y.T. idaresindeki 16 HH 038 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü B.K. , İ.B. ve M.B. yaralandı. Durumunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OE-GF-Y)
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