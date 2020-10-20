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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kamyonetle çarpışan otomobil takla attı, kaza kameraya yansıdı

Kamyonetle çarpışan otomobil takla attı, kaza kameraya yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerası

( KONYA ) - KONYA

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Sağlık Ekipleri 


- Konya’nın Karapınar ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobilin takla atması güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Konya Adana Karayolunda seyir halinde olan Mehmet Y. yönetimindeki 27 ACU 920 plakalı Citroen marka otomobil, bir akaryakıt istasyonu yakınında yolun sağ tarafına doğru şerit değiştirince Şendoğan İ. idaresindeki 42 JG 024 plakalı Volkswagen marka kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki akaryakıt istasyonu önünde kaldırıma çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Songül Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden vatandaşlar tarafından çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CK-AH-
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