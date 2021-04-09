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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kamyonet durağa çarpıp takla attı, kimsenin olmaması faciayı önledi

Kamyonet durağa çarpıp takla attı, kimsenin olmaması faciayı önledi

Duraktan detaylar

Polis Otobüs Durağı Güvenlik Önlemi Gesi Polis Ekipleri 

-Kamyonet detaylar
-Diğer ve Genel detaylar

( İSTANBUL )- Başakşehir’de kamyonet otobüs durağına çarptı, sürücü araçtan iner inmez olay yerinden kaçtı İSTANBUL

- Başakşehir’de kontrolden çıkan kamyonet durağa çarptı ardından takla atarak bir sitenin bahçesine düştü. Araçtan kurtulan sürücü olay yerinden kaçarken, durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.Kaza, saat 17.45 sıralarında Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LN 7698 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkarak önce İETT durağına çarptı daha sonra savrularak bir sitenin bahçesine düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri araç kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Kaza anında İETT durağında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.Araçtan çıkar çıkmaz kaçtıİddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü, kazanın hemen ardından araçtan çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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