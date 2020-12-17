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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Eskişehir Valiliği'ne ziyaret

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Eskişehir Valiliği'ne ziyaret

Karşılama görüntüleri

Bild Toplantı Çekim Gesi 

-Hediye taktimi görüntüleri
-detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- “Ombudsman Eskişehirliler İle Buluşuyor” temalı toplantıya katılmak üzere kente gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti. Sabah saatlerinde valiliğe gelerek ziyaretlerine başlayan Malkoç, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız tarafından karşılandı. Daha sonra toplu fotoğraf çekimine poz veren heyet, birbirilerine hediye taktim ettiler. Şeref Malkoç, Covid-19 ile Türkiye’nin verdiği mücadele ve elde ettiği başarılarını anlatan bir rapor ve Azerbaycan-Ermenistan arasından Karabağ bölgesinde yaşanan savaş sırasında Ermeni askerlerin sivillere yönelik yaptıkları zulmü anlatan bir rapor verdi. Vali Ayyıldız ise Ombudsman Şeref Malkoç ve heyetteki diğerlere plaket taktim etti. Ardından Eskişehir Valiliğini ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Kamu Başdenetçisi Malkoç, Eskişehir’deki sorunları tespit ederek, Cumhurbaşkanı'na ileteceklerini ifade etti.
Vali Ayyıldız da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u Eskişehir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi. Ziyaretin ardından Başdenetçi Malkoç ve beraberindeki heyet, diğer programlara katılmak üzere valilik binasından ayrıldı.
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