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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Kamışlı'da Esad rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki çatışmalar sürüyor

- Kamışlı'da Esad rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki çatışmalar sürüyor

bugün devam eden çatışmalardan detay

Çatışma Rejim Terör Örgütü Trol 

-önceki günlere ait çatışmalardan detay

( HASEKE ) HASEKE

- Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde Beşar Esad rejimine bağlı silahlı grup ile terör örgütü YPG/PKK arasında arasında çıkan çatışmalar bugün de devam ediyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde Beşar Esad rejimine bağlı "Ulusal Güvenlik" adlı silahlı grup ile terör örgütü YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rus güçlerin arabuluculuğunda yapılan ateşkese rağmen iki gün önce yeniden başlayan çatışmalar, dün akşam bir kez daha yapılan ateşkesin ardından bu sabah da devam etti. Esad'a bağlı güçlerin, Tay Mahallesi'ndeki Ulusal Güvenlik'e ait karargahın kontrolünü yeniden ele geçirme girişimi sonrası şiddetini arttıran çatışmalar, Tay ve Halko Mahalleleri arasında devam ediyor. Yerel kaynaklar, devam eden çatışmalarda 1 PKK'lının öldürüldüğünü belirtirken, Esad rejimine bağlı gruptan da 3 kişinin yaralandığını aktardı.
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