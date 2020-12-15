Kamerayı gören çocuklar nereye kaçacakları şaşırdı

-YAŞLI ADAM GÖRÜNTÜSÜ SİGARA İÇMESİ VE DETAYLAR



( BURSA )- Hem yasağı deldiler, hem de sigara içtiler BURSA



- Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin veriliyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde havanın güzel olmasını fırsat bilen çocuklar kendilerini parklara attı, kamerayı görünce ise çil yavrusu gibi dağıldı. Bütün ikazlara rağmen yasaklara uymamakta ısrar edenler var. Güzel havayı fırsat bilen çocuklar kendilerini parklara ve bahçelere attı. Oyuna dalan çocuklar saatleri dolunca evlerinde olmaları gerekirken yine sokaklarda oyun oynamaya devam etti. Çocuklar kameranın onları çektiğini görünce bir anda çil yavrusu gibi sağa sola dağıldı. Parkta bazı 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu görüldü.

Bazıları hem dışarıya çıkma yasağını deldi, hem yasak olan yerde bankta oturarak sigara içti. O anlar kameraya yansıdı. Çocuklar ise gidip onları uyardı, ama kimsenin umurunda olmadı. (SA-MŞ)



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