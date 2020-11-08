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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı - GAZİANTEP

Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı - GAZİANTEP

- Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası görüntüleri Gaziantep 'te kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ev, 1 iş yeri ve 1 motosiklet hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri 3 kişiyi yakaladı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor.

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