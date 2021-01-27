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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaldırımda yürüyen vatandaş ezilmekten saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada

Kaldırımda yürüyen vatandaş ezilmekten saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntüler
-Ambulansa bindirilen kadından görüntüler
-Detay

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde sokakta yürüyen vatandaş, otomobille çarpışarak kaldırıma çıkan hafit ticari aracın altından kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Dernek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa S. idaresindeki 41 HT 052 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile Arzu K. yönetimindeki 41 ACE 453 plakalı Mazda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, park halindeki bir araca çarparak kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan ve hamile olduğu belirlenen Büşra Ç., kontrol amaçlı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı kamerada Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı görülüyor. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, park halindeki araca çarparak kaldırıma çıkıyor. Kaldırımda yürüyen vatandaş ise ezilmekten saniyelerle kurtuluyor.
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