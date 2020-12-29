Kaldırımda yürürken aracın çarptığı 4 çocuk babası adam hayatını kaybetti

-adli tıp genel ve detay görüntüler,

-cenazenin adli tıptan çıkarılışı ve cenaze aracı görüntüsü,

-cenaze yakınlarının ağlaması,

-genel ve detay görüntüler,



( GAZİANTEP ) - Kaldırımda yürürken aracın çarptığı 4 çocuk babası adam öldü GAZİANTEP



- Gaziantep'te, kaldırımda yürüdüğü esnada yoldan geçerken kontrolünü kaybeden bir aracın çarptığı 4 çocuk babası adam hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki kaldırımda yaya olarak yoluna devam eden Mehmet K.'ya (33) arkadan hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Mehmet K. ağır yaralandı. Olayın ardından araç sürücüsü kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu ağır yaralanan Mehmet K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mehmet K.'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Adli Tıp Kurumu'ndan çıkışı esnasında yakınları göz yaşı döküp, feryat ederken, dört çocuk babası olduğu belirtilen Mehmet K.'nın memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Öte yandan Mehmet K.'ya çarparak ölümüne neden olan sürücüyü arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. (SVY-SD-



loading...