KAHRAMNAMARAŞ - Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
- İtfaiyenin kediyi kurtarması ve su içirmesi Kahramanmaraş 'ta apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardıKAHRAMNAMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde apartman boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Hayrullah Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu kediyi bulunduğu yerden çıkardı.Sağlıklı olduğu görülen kedi, ekiplerin mama ve su vermesinin ardından salıverildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım