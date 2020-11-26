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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

KAHRAMANMARAŞ - Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

- Olay yeri - Sağlık ekipleri ve olay yeri incelem ekiplerinin çalışması - Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulması - Öldürülen kadının yakınlarıTartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde bir kişi tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kümbet Mahallesi Düzenli Sokak'taki evlerinde Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Ö, annesini bıçaklayarak kendini polise ihbar etti.Olay yerine gelen polis ekipleri Hakan Ö'yü gözaltına alırken, sağlık ekiplerince yapılan incelemede anne Yurdagül Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.Zanlı, polis ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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