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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobil ve kamyonet koyun sürüsüne çarptı: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Otomobil ve kamyonet koyun sürüsüne çarptı: 1 yaralı

- Otomobil ve kamyonetin koyun sürüsüne çarpması - Polis ekiplerinin çalışması - Telef olan koyunlar - Yol kenarına devrilen otomobilOtomobil ve kamyonet koyun sürüsüne çarptı: 1 yaralı - Kazada 65 koyun telef olduKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta otomobil ve kamyonetin koyun sürüsüne çarpması sonucu 65 koyun telef oldu, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş - Adana kara yolu Ceceli Mahallesi yakınlarında Ahmet Gürkan O. yönetimindeki 80 KV 373 plakalı otomobil ile Erdal K. idaresindeki 46 ADK 916 plakalı kamyonet, Hamza Yavşan'ın çobanlığını yaptığı koyun sürüsüne çarptı.Çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Gürkan O. yaralanırken, 65 koyun telef oldu.Yaralı sürücü Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle kapanan yol, telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayvan 

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