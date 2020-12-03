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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - İhbara giden polis ekibine silahla ateş edildi: 2 polis yaralı (4)

KAHRAMANMARAŞ - İhbara giden polis ekibine silahla ateş edildi: 2 polis yaralı (4)

- Olay yeri - Güvenlik önlemi alan ekipler - Özel harekat polisleri - İnceleme yapan ekipKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı.Alınan bilgiye göre, kentteki bir oteldeki ihbara giden polis ekibine otelden bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu iki polis yaralandı.Bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans sevk edildi.Özel harekat polisleri de otele operasyon düzenledi.

Polis 

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