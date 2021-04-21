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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tabela ve akan çaydan görüntü

Hastane Jandarma Cenaze Küçük Çocuk Cenaze Namazı 

-Olayın yaşandığı yerden görüntü
-Hastane yazısından görüntü
-Jandarma araçlarından görüntü
-Morgtan görüntü
-Cenazenin alınması ve araca konulması
-Babada görüntü
-Cenazenin köye getirilmesi
-Ölen çocuğun fotolarından görüntü

( KARABÜK )- Akıntıya kapılan 5 yaşındaki Ferman Misoğlu’nu dedesi 1 kilometre ileriden sudan çıkarttı KARABÜK

- Karabük’te arkadaşları ile yaptıkları kağıttan gemileri soğanlı çayında yüzdürürken dengesini kaybederek çaya düşen 5 yaşındaki Ferman Misoğlu boğularak yaşamını yitirdi Olay, dün saat 16. 00 sıralarında Cumayanı köyünden geçen Soğanlı Çayı’nda meydana geldi. Ferman Misoğlu, aynı yaştaki arkadaşıyla birlikte oyun oynamak için çay kenarına gitti. Burada yaptıkları kağıttan gemileri suya koymaya çalışırken dengesini kaybeden 5 yaşındaki çocuk suya düşerek akıntıya kapıldı. Diğer çocukların haber vermesi üzerine vatandaşlar ve yakınları çay boyunda aramaya çıkarken, olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi. Torunun çaya düşerek akıntıya kapıldığını öğrenen dede İsmail Misoğlu, 1 kilometre ileride suyun yüzeyinde sazlıklara takılan torununu sudan çıkardı. Hareketsiz olan küçük çocuk 112 ambulansı ile hastaneye sevk edilirken, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Ferman Mislioğlu’nun cansız bedeni yapılan otopsisinin ardından babası ve dedesi ile yakınları tarafından alınarak otomobilin bagajına konuldu. Misoğlu, Cumayanı köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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