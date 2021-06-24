Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kağıt toplayıcı kılığında hırsızlık: Kuruması için bahçeye bırakılan halıyı böyle çaldı

Kağıt toplayıcı kılığında hırsızlık: Kuruması için bahçeye bırakılan halıyı böyle çaldı

Güvenlik kamerası görüntüsü

Karya Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Irak 

-Şüphelinin eve girdiği anlar
-Halıyı alarak dışarıya çıkması
-Kağıt topladığı aracın üzerine halıyı bırakarak yoluna devam etmesi

( SAKARYA )- Güpegündüz bahçedeki halıyı çalarak uzaklaştı SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde kağıt toplayıcı kılığına giren şüpheli, kuruması için bahçeye bırakılan halıyı güpegündüz çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcı kılığına giren bir şüpheli, evin bahçesine kuruması için bırakılan halıyı saniyeler içerisinde çaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin evin bahçesine girdiği ve halıyı sırtlayıp dışarıya çıkarak, kağıt topladığı araca koyduğu anlar yer aldı. Görüntünün devamında ise, şüphelinin hiçbir şey olmamış gibi aracıyla yoluna devam ettiği görüldü.
(BCT-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement