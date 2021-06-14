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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kafasına kamyonetin arka kapağı düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kafasına kamyonetin arka kapağı düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Yaralı kadını taşıyan ambulans helikopterin havada görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Ambulans Helikopter Helikopter 

-Piste inmesi
-Kadının helikopterden alınması
-Sedyeye konulması
-Kara ambulansına taşınması
-Hastane önünde kadının ambulanstan sedye ile indirilmesi
-Hastaneden görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da kırsal alanda ekmek satarken kafasına kamyonetin arka kapağı düşen 6 çocuk annesi kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kaza, Samsun'un Asarcık ilçesinin Acısu Mahallesi Kösemaksut mevkiinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte kırsal alanda kamyonet ile ekmek satıp süt toplayan 6 çocuk annesi 46 yaşındaki Hatun Ç., kamyonetin arkasından müşteriye ekmek vermek için arka kapağı açtığı sırada kapak üzerine düşerek kafasına çarptı. Bayılarak olduğu yere yığılıp kalan Hatun Ç. eşi tarafından kendi araçları ile Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadının Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi.
Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Asarcık ilçesine gidip Hatun Ç.'yi alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
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