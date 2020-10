Kafası kopan oksijen tüpleri dükkanlara fırladı...O anlar kamerada

-Genel ve detay görüntüler



- Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM)'de oksijen tüpü dolu kamyondan düşüp etrafa fırlayan tüpler bir kişinin yaralanmasına ve maddi hasara sebep oldu. Başkent sanayisinin kalbi olan OSTİM' de meydana gelen olayda sabah saatlerinde bir kamyona yüklü vaziyette duran içi oksijen dolu tüplerinden dört tanesinin yere düşmesi ve etrafa saçılması büyük paniğe sebep oldu. Yere düştükten sonra koruma başlıkları kopan ve yüksek basınçtan dolayı hızla savrulan tüpler kontrolsüz bir şekilde etrafa saçılmaya başladı.

Tüplerden iki tanesinin çevrede bulunan iş makinalarına çarparak durduğu kaydedilirken diğer iki tanesinin ise civardaki dükkanlara isabet ederek bir çalışını yaraladığı öğrenildi. Yaşanan olayda şans eseri can kaybı olmazken tüplerin fırladığı esnada çalıştığı dükkanın önünde duran ve bacağına tüp isabet eden Necla Salkın yaralanarak tedavi altına alındı. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan ve yaralanan Necla Salkın’ın iş arkadaşı olan Ali Karaçoban, “Tüp yüklü araç virajı döndüğünde kapılar açılıyor ve tüpler yola devriliyor ve tüplerin kafası kopunca basıncın etkisiyle oksijen tüpleri sağa sola fırlıyor. İkisinin kafası kopunca sağa sola fırlıyor. Biri zaten sokaktan direk karşı 200 metre ileriye fırlıyor. Biri de bizim aracın altından sağa sola vurup dönerek en sonunda bize geldi. Olay anında oldu ne yapacağımızı şaşırdık. Can kaybı da olabilirdi Allah'a şükür bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı. Hasar alan dükkanların sahibinden Ahmet Tufan, “Mesai saatleri içerisinde çalışırken dışarıda bir patlama sesi duyduk. Patlama sesinden sonra dışarıya çıktığımızda yerlerde kafası kopmuş ve sağa sola savrulmuş oksijen tüpleri gördük. Bunun bir tanesinin karşı komşunun camına gittiğini gördük. Diğerinin de bizim elamanlarımızın olduğu yerde ayaklarına vurduğunu gördük. Allah’tan yanıcı bir madde ile buluşmadığı için büyük bir tehlikeyi atlattık” diye konuştu.

Camına tüp isabet eden dükkanda çalışan ve olaya şahit olan Seyfi Abacı, “Sabah saatlerinde oksijen tüpü taşıyan kamyonet yaklaşık 300 - 400 metre ileride süratli giriyor viraja. Kamyonetin kasasındaki oksijen tüpleri devriliyor. 3 - 4 tanesi orada kalıyor. Bir tanesi komşumuzun dükkanının ön tarafına geliyor. Bir tanesi de bizim buraya bir füze gibi hızlı bir şekilde geliyor. Taştan sekiyor saksıyı vuruyor Saksıya vurduktan sonra ön cam ve ofisin üst camını patlatıyor. Sesle dışarı çıktık ne olduğunu anlayamadık. Maalesef tedbirsizliğin, önlem almamanın sonucu biz çektik. Sadece bizim dükkanımız değil sokaktaki bir çok dükkan patlama sonucunda zarar gördü. Şükürler olsun tek tesellimiz can kaybının olmaması” dedi.





