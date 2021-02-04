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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kafa kafaya çarpışan koçlar öfkelerinin kurbanı oldu...Çarpışma sonrası ikisi de telef oldu

Kafa kafaya çarpışan koçlar öfkelerinin kurbanı oldu...Çarpışma sonrası ikisi de telef oldu

Koçların çarpışmasının güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Hayvan 

-Ahırdan, sürüden, koçlardan geride kalan boynuzlardan detay görüntüler
-Sürü sahibiyle röportaj

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da birbiriyle kafa kafaya çarpışan iki koç telef oldu. Öfkelerinin kurbanı olan koçların o anlar besi ahırındaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Suluova ilçesine bağlı Cürlü köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Sinan Ünlü’nün 100 başlık sürüsündeki iki koç ahırın önünde karşı karşıya geldi. Öfkeleri dinmeyen koçlar bir süre sonra kafa kafaya tokuşmaya başladı.
İkinci çarpışmadan sonra geri geri gidip hızlarını alarak üçüncü defa çarpışan koçlar o anda yere yığılarak telef oldu. Uzun yıllardır küçükbaş hayvan besiciliği yaptığını ancak ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını anlatan 59 yaşındaki Ünlü, nazar değdiği için öldüklerini düşündüğü 5 bin TL’lik koçlarından geri kalan boynuzlarını ahırın girişine astı. Tüm hayvanlarını sigortalattığı için gelen görevlinin de duruma çok şaşırdığına değinen Ünlü, sürüsüne kattığı iki yeni koça da gözü gibi bakacağını söyledi.


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