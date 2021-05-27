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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kadın sürücü fren yerine gaza basınca dükkanın içine girdi

Kadın sürücü fren yerine gaza basınca dükkanın içine girdi

KAZA ANI

( İSTANBUL ) -- Bahçeşehir’de aracını park etmeye çalışan sürücü, fren yerine gaza basında dükkana girdi İSTANBUL

Alışveriş Kuruyemiş Kadın Sürücü 


- İstanbul Bahçeşehir’de otomobilini park etmek isteyen bir kadın sürücü, iddiaya göre fren ile gazın yerini karıştırınca dükkanın içine girdi. O esnada dükkanın boş olması olası bir faciayı önledi. Kaza, bugün saat 13.00 sularında Bahçeşehir Gölet Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JY 7686 plakalı otomobili kullanan kadın sürücü kuruyemiş dükkanının önüne park etmek istediği esnada fren ile gazın yerini karıştırdı. Fren yerine gaza basan otomobil sürücüsü kuruyemiş dükkanının önünde bulunan ürünleri de dağıtarak dükkana girdi. O esnada dükkanda alışveriş yapan kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Sürücünün ise, yara almadan kurtulduğu öğrenildi. (BT-ZA-
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