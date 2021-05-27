Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kadın sürücü aracıyla bariyerlere çarparak yaralandı

Kadın sürücü aracıyla bariyerlere çarparak yaralandı

Kaza yeri

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

- Araçtan detay
- Polis ekiplerinin incelemesi
- Çekici ile aracın kaldırılması
- Yaralının hastaneye getirilmesi
- Hastane detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Bariyerlere çarparak kullanılamaz hale gelen araçta sürücü ağır yaralandı. Kaza; saat 13.25 sularında, Kdz. Ereğli - Alaplı karayolu Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kdz. Ereğli'den Alaplı'ya seyir halinde olan Pınar G. (31) idaresindeki 61 ES 378 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada aracın ön camının ve hava yastıklarının patladığı görülürken sürücü Pınar G. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Pınar G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İYA-OA-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement