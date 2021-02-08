Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kadın doktora orakla saldırdığı gerekçesiyle adliyeye çıkartılan şahsa ev hapsi - Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şahıs ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulacak

- Kadın doktora orakla saldırdığı gerekçesiyle adliyeye çıkartılan şahsa ev hapsi - Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şahıs ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulacak

Şahsın adliye çıkışındaki görüntüsü

( RİZE ) - Kadın doktora orakla saldırdığı gerekçesiyle adliyeye çıkartılan şahsa ev hapsi- Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şahıs ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulacak RİZE

Acil Servis Hastane Ev Hapsi Akalan Avcılık 


- Rize'de bugün hastanede kadın psikiyatri doktoruna orakla saldırdığı gerekçesiyle nöbetçi mahkemeye çıkartılan şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulacak. Olay Rize Devlet Hastanesi’nde bugün saat 11.00 sularında meydana geldi. Ali Sırrı K. (42) isimli şahıs, hastanenin Psikiyatri Bölümünde görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına randevu sırası gelince içeri girdi. Şahıs içeri girer girmez yanında çanta içerisine saklayarak getirdiği ot kesmeye yarayan orak ile Puşuroğlu’na saldırarak odadan çıktı. Olay sonrası hastaneden kaçmaya çalışan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Saldırıya uğrayan Uzman Doktor ise aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Doktor Meltem Puşuroğlu’nun sağlık durumunun ciddi olmadığı, kolundan yaralandığı öğrenildi. Ali Sırrı K. isimli şahıs Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye çıkartılırken, savcılıktaki sorgusunda "Nasıl olduğunu anlamadım, pişmanım" dediği öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulacak. (HFD-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı