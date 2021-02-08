- Kadın doktora orakla saldırdığı gerekçesiyle adliyeye çıkartılan şahsa ev hapsi - Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şahıs ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulacak



- Rize'de bugün hastanede kadın psikiyatri doktoruna orakla saldırdığı gerekçesiyle nöbetçi mahkemeye çıkartılan şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulacak. Olay Rize Devlet Hastanesi’nde bugün saat 11.00 sularında meydana geldi. Ali Sırrı K. (42) isimli şahıs, hastanenin Psikiyatri Bölümünde görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına randevu sırası gelince içeri girdi. Şahıs içeri girer girmez yanında çanta içerisine saklayarak getirdiği ot kesmeye yarayan orak ile Puşuroğlu’na saldırarak odadan çıktı. Olay sonrası hastaneden kaçmaya çalışan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Saldırıya uğrayan Uzman Doktor ise aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Doktor Meltem Puşuroğlu’nun sağlık durumunun ciddi olmadığı, kolundan yaralandığı öğrenildi. Ali Sırrı K. isimli şahıs Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye çıkartılırken, savcılıktaki sorgusunda "Nasıl olduğunu anlamadım, pişmanım" dediği öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulacak. (HFD-ÖS-Y)



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