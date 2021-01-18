Kadın altın ustası: “Pandemide insanlar birbirlerini mutlu etmek adına özel tasarımları tercih ediyor”

-Atölyede yapılan çalışmalar

-Genel detay görüntüler

-Gümüş takıya kaynak yapımı ve üzerinde çalışılması

-Detay

-Kadın usta ile röp.

-Tasarım ve genel detaylar



( ORDU )- Ordu’nun tek kadın altın ve gümüş tasarım ile tamirat ustası Yazgı Candan Günindi, çocukluk yıllarından bu yana hayalini kurduğu mesleği 3 yıldır devam ettiriyor- Bir atölyede tamirat ve tasarım yapan kadın altın ve gümüş ustası, mesleğin zorluklarının başında ateş ile yapılan tamiratlar geldiğini, dikkatli olmak gerektiğini belirtiyor ORDU



- Ordu’da altın ve gümüş tasarımı ile tamiratı üzerine tek kadın usta olan Yazgı Candan Günindi, pandemi döneminde insanların birbirlerini mutlu etmek için özel tasarım ürünleri tercih ettiklerini söyledi.



Çocukluk yıllarından annesinin takılarına heves eden ve kendince tasarım üretmeye başlayan 29 yaşındaki Yazgın Candan Günindi, Ordu’daki bir altın imalat atölyesinde takı tasarım ustası olarak çalışıyor. Ordu’da tek kadın usta olarak görev yapan ve yaklaşık 3 yıldır atölyede insanların taleplerine göre altın ve gümüş takılara şekil veren Günindi, vitrinleri süsleyen takıların kendi elinden üretilmesinin mutluluk verdiğini belirterek, tasarım konusunda erkeklerden daha iyi olduklarına dikkat çekiyor. Günindi, pandemi sürecinde özel tasarım takıların tercih edildiğini belirtiyor. “Pandemi döneminde insanlar, özel üretim ürünler hediye ederek, birbirlerini mutlu etmeye çalışıyorlar” Günindi, Ordu’da tek kadın altın ve gümüş ustası olarak çalışmanın kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, pandemi döneminde işlerde yoğunluk azalsa da, insanların birbirlerini sevindirmek adına hediyeler almaya devam ettiklerini ifade etti.

Günindi, “Şuan kadın olarak Ordu’da tek ben çalışıyorum. Özel tasarım, tamir, isteğe göre çalışıyorum. Müşterilerimizin siparişlerine göre ürünlerimizi yapıyorum. Kendi özel tasarımlarım var, onları da gerçekleştiriyorum. Tasarıma daha fazla yöneliyoruz. Sürekli hediyeleşme söz konusu olduğundan, özel günlerde insanlar özel ürünler istiyorlar. Bu nedenle daha çok üretim yapıyorum. Pandemi biraz etkiledi ama insanlar yine de bu sıkıntılı günlerde birbirlerine hediyeler vererek mutlu etmeye çalışıyorlar. O nedenle işlerde durgunluk olsa da ürünlerimizi yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Kadınlar artık küçük ama farklı tasarımlar talep ediyor” Kadın altın ve gümüş tasarım ve ustası Yazgı Candan Günindi, kadınların artık abartıdan uzak küçük ve özel tasarımları talep ettiğini belirterek, “Daha çok altına yöneldikleri için, değişik tasarımlar seviyorlar. Bu istekler doğrultusunda önce ürünleri tasarlayıp, sonrasında müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Tamir ayrı bir dikkat gerektiriyor, kendimi farklı bir meslekte düşünemiyorum” Altın ve gümüş takılarda tamiratın ayrı bir dikkat gerektirdiğine değinen Günindi, özellikle kaynak yapılacağı esnada orantısız kullanılan ateşin ürüne zarar verebileceğini ifade etti.

Mesleğimin zorluğuna da değinen Günindi, şu ifadelere yer verdi: “Zorluğu ise sadece ateş ve asitler ile uğraşmaktan geçiyor. Tedbiri alınca kolaylaşıyor ancak yeni başlayanların bu sürece başlaması zaman alıyor. Bence her kadının elinde mesleği olması gerekiyor. Ben kendimi başka bir meslekte düşünemiyorum, bu içten geliyor. Kadınlara önerim ise sevdikleri işlere yönelmeleri.” (SK-SLH-



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