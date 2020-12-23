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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy'de yanan araçta bulunan iki kişi feci şekilde can verdi

Kadıköy'de yanan araçta bulunan iki kişi feci şekilde can verdi

Montaj tünelde

Polis Cenaze Sağlık Ekipleri 

-Polisler
-Olay yeri
-Sağlık ekipleri
-Olay yeri inceleme
-Adli tıp Kurumu aracı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy'de park halindeki araçta yangın çıkan yangında, araç içerisinde bulunan iki kişi feci şekilde can verdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay Kadıköy Hasanpaşa Mahallesinde saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre atıl durumdaki park halinde bulunan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu araç alev aldı. Alevlere teslim olan araçta bulunan iki kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yürüttü. İncelemenin ardından şahısların cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerine ise henüz ulaşılamadı. (CGK-
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