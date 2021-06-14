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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy’de seyyar satıcıyla zabıta arasındaki kavga kamerada

Kadıköy’de seyyar satıcıyla zabıta arasındaki kavga kamerada

Cep telefonu görüntüsü

Kamera Cüzdan Zabıta Polis Ekipleri Seyyar Satıcılar 

-Detay
-Tartışma
-Kavga

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Kadıköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri ile tezgahına el koymak istedikleri seyyar satıcı gençler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada, yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi. Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre İBB zabıta ekipleri seyyar satıcılara karşı denetim yaparken çanta ve cüzdan satan bir gencin önündeki tezgahı almak istedi. Seyyar satıcı karşı koyunca aralarında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri grubu sakinleştirerek dağıttı.
Çevredekiler zabıta memurlarının sert müdahalesinin yersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi.
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