Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy’de restore edilen tarihi Hasanpaşa Gazhanesinin son hali havadan görüntülendi

Kadıköy’de restore edilen tarihi Hasanpaşa Gazhanesinin son hali havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Restorasyon Kültür Sanat 

-Detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul Kadıköy’de bulunan Hasanpaşa Gazhanesi restore edildi. Tarihi dokusu korunan gazhanenin içinde müze, tiyatro salonları ve sergiler olacak. Yakında açık hava iklim müzesi olarak hizmete girecek olan Gazhanenin son hali havadan görüntülendi. İstanbul'da bugün aydınlanmak için elektriğin kullanıldığı bir çok alanda, eskiden havagazı kullanılıyordu. Havagazı üretilebilmek adına kurulan Hasanpaşa Gazhanesi restore edildi. Tarihi yapı restorasyonun bitmesinin ardından müze gazhane olarak hizmet verecek. Müze gazhanenin içinde atölyeler, müzeler, tiyatro solanları ve restoran olacak. İstanbul'da bulunan 4 büyük gazhaneden biri olan Hasanpaşa Gazhanesi, 1892'de hizmete girerek Anadolu Yakası'na bir asır hizmet verdikten sonra 1993 yılında kullanıma kapatılmıştı. Müze gazhane, yakın zamanda kullanıma açılarak İstanbul'un kültür sanat duraklarından biri olacak. Öte yandan tarihi Hasanpaşa Gazhanesinin son hali havadan görüntülendi. (AZ-CGK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri TöreniCumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni
İşte Benim Zeki Mürenİşte Benim Zeki Müren
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement